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Общество

В Пензе изменился маршрут автобусов № 54

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С понедельника, 1 июля, в Пензе автобусы маршрута № 54 стали ездить иначе. Раньше они соединяли Арбековскую Заставу и аэропорт, а теперь направляются на улицу Перспективную.

В Пензе изменился маршрут автобусов № 54

От остановки «НПП «МедИнж» автобусы следуют через пункты «По требованию» (ул. Перспективная), «База «О’РЭХТ», «По требованию» (ул. Перспективная).

Общая протяженность пути у маршрута № 54 сейчас составляет 45,6 км (прямое плюс обратное направление). Максимально на нем будут работать 24 автобуса большого класса.

Пензенцы, которые нечасто поддерживают изменения городских маршрутов, на этот раз одобрили инициативу.

«Наконец-то хоть что-то дельное. Все работники улицы Перспективной пляшут и танцуют», «Отлично. Теперь до базы можно ездить», «Тоже поддерживаю изменение 54-го маршрута. Желающих попасть на базы много, но не каждый хочет пешочком идти в те края», «Спасибо, Господи!!! Услышал ты наши молитвы. 54-й на Перспективную пустят, аллилуйя!!!» - отреагировали на новость горожане в телеграм-канале PenzaInform.

Фото 1 - от читателя PenzaInform.ru.

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Источник — фото 2 - с портала госзакупок
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