На 8 Марта убрали знаки выделенной полосы общественного транспорта

22.07.2024 | 18:33

Полосы с буквой А на участке дороги от «Глобуса» до «Коллажа» еще не исчезли, но знаки уже убрали. Так на улице 8 Марта восстанавливают прежнюю схему движения.

О выделенной полосе для общественного транспорта теперь напоминает сплошная линия. Ее должны закрасить до конца недели, рассказали в мэрии.

Разметка появилась во второй половине июня в целях повышения комфорта пассажиров автобусов и троллейбусов. Предполагалось, что обычных водителей за езду по полосе с буквой А будут штрафовать.

Однако после мониторинга выяснилось, что эффективность нововведения незначительна.

«В связи с этим администрацией города Пензы совместно с ГБУ «Безопасный регион» принято решение о возвращении к прежней схеме организации дорожного движения», - отметили в мэрии.