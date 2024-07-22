Сетевое издание|18+|Понедельник|22 июл 2024|22:18
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+16oC
+17oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+22oC
+23oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

На 8 Марта убрали знаки выделенной полосы общественного транспорта

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Полосы с буквой А на участке дороги от «Глобуса» до «Коллажа» еще не исчезли, но знаки уже убрали. Так на улице 8 Марта восстанавливают прежнюю схему движения.

О выделенной полосе для общественного транспорта теперь напоминает сплошная линия. Ее должны закрасить до конца недели, рассказали в мэрии.

Разметка появилась во второй половине июня в целях повышения комфорта пассажиров автобусов и троллейбусов. Предполагалось, что обычных водителей за езду по полосе с буквой А будут штрафовать.

Однако после мониторинга выяснилось, что эффективность нововведения незначительна.

«В связи с этим администрацией города Пензы совместно с ГБУ «Безопасный регион» принято решение о возвращении к прежней схеме организации дорожного движения», - отметили в мэрии.

▶▶ Обсудить новость можно- здесь ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте