15.03.2020 | 18:09

«В Пензе один человек госпитализирован с подозрением на коронавирус. В ближайшее время станет известно, подтверждается ли этот диагноз. Он находится в больнице, его состояние стабильное, жизни ничего не угрожает», - сообщила пресс-секретарь губернатора Пензенской области Дина Черемушкина.

С 16 марта в регионе по решению губернатора вводится режим повышенной готовности. Планируется ограничить проведение массовых публичных мероприятий. Усилены профилактические и контрольные меры в детских садах, образовательных учреждениях. Рассматривается вопрос об увеличении продолжительности школьных каникул. Пензенцев просят оставаться дома при ухудшении самочувствия, признаках ОРВИ, вызвать врача.

«Основной путь передачи - воздушно-капельный, как и при всех вирусных инфекциях. Но не исключается также контактно-бытовой путь передачи», - рассказала начальник отдела Минздрава Пензенской области Галина Рожкова.

«Уважаемые жители Пензенской области! Просим вас соблюдать меры профилактики и, самое главное, доверять информации только из проверенных источников. Все необходимые данные будут оперативно размещаться на сайтах органов исполнительной власти, соответствующих ведомств и в социальных сетях», - добавила Дина Черемушкина.

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