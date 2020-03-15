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Общество | Губернатор Пензенской области ввел режим повышенной готовности

15.03.2020|18:09
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«В Пензе один человек госпитализирован с подозрением на коронавирус. В ближайшее время станет известно, подтверждается ли этот диагноз. Он находится в больнице, его состояние стабильное, жизни ничего не угрожает», - сообщила пресс-секретарь губернатора Пензенской области Дина Черемушкина.

С 16 марта в регионе по решению губернатора вводится режим повышенной готовности. Планируется ограничить проведение массовых публичных мероприятий. Усилены профилактические и контрольные меры в детских садах, образовательных учреждениях. Рассматривается вопрос об увеличении продолжительности школьных каникул. Пензенцев просят оставаться дома при ухудшении самочувствия, признаках ОРВИ, вызвать врача.

«Основной путь передачи - воздушно-капельный, как и при всех вирусных инфекциях. Но не исключается также контактно-бытовой путь передачи», - рассказала начальник отдела Минздрава Пензенской области Галина Рожкова.

«Уважаемые жители Пензенской области! Просим вас соблюдать меры профилактики и, самое главное, доверять информации только из проверенных источников. Все необходимые данные будут оперативно размещаться на сайтах органов исполнительной власти, соответствующих ведомств и в социальных сетях», - добавила Дина Черемушкина.

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Гость|15.03.2020 18:32|

вам веры то на грош

Гость|15.03.2020 18:40|

В украине в супермаркетах на входе стоит человек который протирает дезинфекционными средствами все тележки и корзины после и перед каждым посетителем.Специальная машина обрабатывает дез.средствами все остановочные павильоны,лавочки и т .д.

Гость|15.03.2020 18:40|

Каникулы завтра давай !

Гость|15.03.2020 18:48|

Сколько лет Галине Рожковой?

Слесарь з/п 8000|15.03.2020 18:53|

Тджемдтджещащь вотщемь

Гость|15.03.2020 18:54|

Гость писал(a):

Каникулы завтра давай !
Сначала как в некоторых районах Испании,карантин и запрет выходить на улицу ,а у нас что дальше ?Режим ЧС с комендантским часом ,где росгвардия в ОЗК с калашами и теплаками будет отлавливать людей и их будут рассовывать по спец.лагерям?Кстати давно уже в США всплывала тема с законсервированными конц.лагерями ,многоместными пластиковыми гробами ,двух этажными спецвагонами без маркировки для перевозки задержанных людей и грузовыми вертолётами Чинук без опознавательных знаков и всё это принадлежит ФЕМА ,агенство по ЧС США ,уж не к этому ли они готовились?

Гость|15.03.2020 18:55|

Гость писал(a):

Сколько лет Галине Рожковой?
Гость писал(a):
Сколько лет Галине Рожковой?
Лет 100 поди,но на пенсию не выгонишь.

Гость|15.03.2020 19:00|

Что то и Иван в массы не выходит.

Имя: Гость
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