Сетевое издание|18+|Понедельник|8 июл 2024|10:44
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+26oC
+27oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+28oC
+29oC
Завтра | Ясно |
 

Политика

Сферу транспорта отнесли к полномочиям другого министерства

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В Пензенской области изменены полномочия двух министерств. Соответствующий указ губернатор Олег Мельниченко подписал в пятницу, 5 июля.

Речь идет о сфере транспорта. Ею будет заниматься не Сергей Балакин (возглавляемое им ведомство стало называться министерством цифрового развития и связи), а Александр Гришаев (он теперь руководит министерством строительства, транспорта и дорожного хозяйства). Деятельность последнего курирует первый зампред регионального правительства Виктор Кувайцев.

Перераспределение полномочий в пензенском правительстве происходит нередко. Так, в конце апреля пост зампреда покинул Алексей Костин, его место занял Алмаз Хакимов, который теперь совмещает две должности (зампред-министр) и координирует вопросы, касающиеся подведомственной ему структуры - министерства экономического развития и промышленности.

Министерство цифрового развития, транспорта и связи (Старое наименование. - Прим. ред.) через несколько дней перешло под контроль вице-губернатора Сергея Федотова.

На протяжении последних лет в Пензенской области разрабатывалась масштабная транспортная реформа, в рамках которой проектировались новые маршрутные схемы, обновлялся подвижной состав. В 2023 году наработки представили на широкое обсуждение. Многое вызвало недовольство граждан, их мнение пообещали учесть. Новшество 2024-го - короткие подвозящие маршруты со стоимостью проезда 10 рублей, они начали функционировать с 1 июля.

▶▶ Обсудить новость можно- здесь ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте