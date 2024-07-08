Сферу транспорта отнесли к полномочиям другого министерства

08.07.2024 | 10:08

В Пензенской области изменены полномочия двух министерств. Соответствующий указ губернатор Олег Мельниченко подписал в пятницу, 5 июля.

Речь идет о сфере транспорта. Ею будет заниматься не Сергей Балакин (возглавляемое им ведомство стало называться министерством цифрового развития и связи), а Александр Гришаев (он теперь руководит министерством строительства, транспорта и дорожного хозяйства). Деятельность последнего курирует первый зампред регионального правительства Виктор Кувайцев.

Перераспределение полномочий в пензенском правительстве происходит нередко. Так, в конце апреля пост зампреда покинул Алексей Костин, его место занял Алмаз Хакимов, который теперь совмещает две должности (зампред-министр) и координирует вопросы, касающиеся подведомственной ему структуры - министерства экономического развития и промышленности.

Министерство цифрового развития, транспорта и связи (Старое наименование. - Прим. ред.) через несколько дней перешло под контроль вице-губернатора Сергея Федотова.

На протяжении последних лет в Пензенской области разрабатывалась масштабная транспортная реформа, в рамках которой проектировались новые маршрутные схемы, обновлялся подвижной состав. В 2023 году наработки представили на широкое обсуждение. Многое вызвало недовольство граждан, их мнение пообещали учесть. Новшество 2024-го - короткие подвозящие маршруты со стоимостью проезда 10 рублей, они начали функционировать с 1 июля.