27.03.2020 | 18:23

В постановлении главы региона о введении режима повышенной готовности добавилось несколько пунктов. Так, в области временно приостановлено проведение досуговых мероприятий, в том числе в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах. Замирает и ночная жизнь - отменяются походы в клубы, на дискотеки.

С 28 марта по 5 апреля наступит пауза в деятельности ресторанов, кафе, баров, за исключением дистанционной торговли. Также в этот период не будут работать ярмарки и центры с непродовольственной группой товаров.

«Просто должны быть бдительны. Наша главная задача сегодня - не допустить распространения коронавируса», - подчеркнул губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

В регионе под наблюдением находится почти две тысячи человек. Среди них - прибывшие из-за рубежа и те, кто в группе контактных с зараженными. Пока подтвержденных случаев два, три человека с предварительно положительным результатом.

«Одна пациентка в стадии выздоровления (после контроля будет отпущена домой на следующей неделе) и одна пациентка средней степени тяжести с тенденцией к улучшению, состояние ее стабильное. Больных коронавирусной инфекцией, находящихся на лечении аппаратом ИВЛ, нет», - заявил министр здравоохранения Пензенской области Александр Никишин.

«Хорошо, что мы много перепроверяем, охватываем большой круг ее общения и выявляем вместе с полицией», - отметил Иван Белозерцев.

27 марта в поле зрения сотрудников управления Роспотребнадзора и полиции попало два человека. Мужчина и женщина покинули свои квартиры, хотя были обязаны оставаться дома.

«В случае выявления отсутствия таких граждан по месту жительства они будут привлечены к административной ответственности по статье 19.4 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации (неповиновение законному распоряжению должностного лица органа, осуществляющего государственный надзор)», - сообщил заместитель начальника полиции УМВД России по Пензенской области Андрей Гаврюшин.

Нарушителям придется уплатить штраф. А вот если из-за несоблюдения ограничительных мер заразится еще кто-то, наступает уголовная ответственность.

«Санкции статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет», - добавил Андрей Гаврюшин.

Кстати, законом предусмотрена ответственность и за распространение, тиражирование недостоверной информации. В интернете уже появились списки якобы адресов заболевших коронавирусом. По данным оперативного штаба, это фейк.

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