27.03.2020 | 14:58

В пятницу, 27 марта, на очередной сессии Пензенской городской думы один из депутатов предложил свое решение проблемы с распространением коронавируса.

По мнению народного избранника, администрация областного центра должна ограничить пребывание горожан в пешеходных зонах и открытых общественных пространствах.

В частности, накануне он обратил внимание, что на улице Московской слишком много гуляющих. В условиях пандемии такого быть не должно, считает депутат.

Мэр Пензы Андрей Лузгин пояснил, что соответствующего указания не поступало, поэтому принять такие меры пока не представляется возможным.

По его словам, уже есть перечень предприятий и отраслей, которые должны полностью прекратить свою работу. Он предупредил, что для тех предпринимателей, которые не выполнят требование и продолжат деятельность, предусмотрят меры ответственности.

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