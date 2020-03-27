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Общество | Пензенский депутат предложил ограничить посещение ул. Московской

27.03.2020|14:58
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В пятницу, 27 марта, на очередной сессии Пензенской городской думы один из депутатов предложил свое решение проблемы с распространением коронавируса.

По мнению народного избранника, администрация областного центра должна ограничить пребывание горожан в пешеходных зонах и открытых общественных пространствах.

В частности, накануне он обратил внимание, что на улице Московской слишком много гуляющих. В условиях пандемии такого быть не должно, считает депутат.

Мэр Пензы Андрей Лузгин пояснил, что соответствующего указания не поступало, поэтому принять такие меры пока не представляется возможным.

По его словам, уже есть перечень предприятий и отраслей, которые должны полностью прекратить свою работу. Он предупредил, что для тех предпринимателей, которые не выполнят требование и продолжат деятельность, предусмотрят меры ответственности.

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Гость|27.03.2020 15:19|

Да правильно принимайте жёсткие меры карантина

Гость|27.03.2020 15:20|

Храмики сначала закройте!

Вот где рассадники заразы!!!

Гость|27.03.2020 15:22|

Московская,Кирова,пл.Ленина и пл.Маршала Жукова?

Гость|27.03.2020 15:22|

Мэр честно признал, что своими мозгами не думает и ответственность за что-либо на себя не берет. Будут указания - выполним, хорошая идея. Не будет указаний - плохая идея.

Гость|27.03.2020 15:22|

Коронавирус это фигня, по статистике 76% мужчин в России умирает прямо или косвенно от алкоголя. Многие не замечают того что они алко зависимы и это основная проблема, да и лекарств от этой болезни до недавнего времени не было. Теперь же можно быстро избавиться от алко зависимости и полностью очистить организм, мужу помогло и вам поможет, вот сами почитайте ---- http://xx.org.ua/alco

Гость|27.03.2020 15:23|

Аренду за предпринимателей оплатите, и ЗП тем, кто на работу не выйдет - тогда без проблем, все закроем!

Имя: Гость
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