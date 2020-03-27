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Общество | Мэр Пензы высказал личное мнение о необходимости самоизоляции

27.03.2020|11:23
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В пятницу, 27 марта, на сессии городской думы глава администрации Пензы Андрей Лузгин поделился с депутатами своим мнением о необходимости самоизоляции и приостановлении деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства.

«Как житель Пензы я считаю, что нужно не работать. Наша задача - сократить количество контактов. Социальная ответственность каждого из нас - уйти на эти 10 дней в самоизоляцию. Это моя позиция как гражданина.

Как официальное лицо скажу, что к нам уже поступает документация. Есть перечень предприятий и отраслей, которые должны полностью прекратить свою работу. В первой половине дня должен появиться нормативный акт губернатора, которому мы будем следовать», - высказался Андрей Лузгин.

Он предупредил, что для тех предпринимателей, которые не выполнят требование и продолжат деятельность, предусмотрят меры ответственности.

По его уточнению, особенно из-за ухода на недельную самоизоляцию пострадают предприятия общественного питания, учреждения дополнительного образования, общественный транспорт.

«Для тех, кто не будет иметь объективной возможности заплатить аренду, коммунальные платежи и сохранить при этом зарплату сотрудникам, прорабатываются меры поддержки, потому что ситуация для нас всех форс-мажорная, никем не запланированная», - пояснил Андрей Лузгин.

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Гость|27.03.2020 11:38|

penzainform.ru писал(a):

Как житель Пензы я считаю, что нужно не работать.
а по 1000 баксов дать нам из своего кармана не хотите ?

Гость|27.03.2020 11:40|

Как житель Пензы я считаю, что нужно не работать.

Переобулся

Гость|27.03.2020 11:46|

Жители Пензы никогда не любили работать.

Гость|27.03.2020 11:54|

Старушек около подьездов на лавочках сидящих нужно наказывать за нарушение самоизоляции!

Гость|27.03.2020 11:55|

penzainform.ru писал(a):

«Как житель Пензы я считаю, что нужно не работать. Наша задача - сократить количество контактов. Социальная ответственность каждого из нас - уйти на эти 10 дней в самоизоляцию. Это моя позиция как гражданина.
Да ты никогда и не работал.Что язык проглотил при виде прессы из Рен ТВ?Беги вслед за Кувайцевым,Ильиным,Утиным,Леонтьевым ,а то поздно будет ,"за изолируют" в СИЗО,и блат не поможет.

Гость|27.03.2020 12:00|

Гость|27.03.2020 11:55|

penzainform.ru писал(a):

«Как житель Пензы я считаю, что нужно не работать. Наша задача - сократить количество контактов. Социальная ответственность каждого из нас - уйти на эти 10 дней в самоизоляцию. Это моя позиция как гражданина.

Опыньки! А сам вчерась субботник объявлял! Как быстро поменял своё мнение Андрейка!

Гость|27.03.2020 12:08|

Куда стучать на руководителей, которые не отпускают работников???

Гость|27.03.2020 12:09|

Слова,слова.

Дела об обратном говорят.....

Гость|27.03.2020 12:09|

Гость|27.03.2020 12:08|

Куда стучать на руководителей, которые не отпускают работников???

Головой об стену

Гость|27.03.2020 12:10|

penzainform.ru писал(a):

никем не запланированная»
Может и мировые кризисы и войны сами по себе происходят? ;)

Гость|27.03.2020 12:17|

Отдыхать будете неделю. А насчет зарплаты: как же в новогодние каникулы и майские праздники никто не ноет.

Гость|27.03.2020 12:17|

А нас заставляют работать.

Гость|27.03.2020 12:20|

С вашими зп можно и год сидеть на карантине, а вот как людям, которые работают на частников и сдельная оплата..не факт, ещё после 5 апреля может оказаться, что и работу потеряешь.. Куда приходить за продуктовыми наборами и деньгами на время карантина дома, во всех странах населению всем без справок выдают даже мигрантам.???

Гость|27.03.2020 12:22|

Новогодние и майские праздники это как и сейчас при карантине у бюджетников. Трутни

Гость|27.03.2020 12:24|

А кто работает в частной организации, кто будет плотить?? Люди квартиры снимают, живут с детьми, на улице жить??

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Имя: Гость
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