27.03.2020 | 11:23

В пятницу, 27 марта, на сессии городской думы глава администрации Пензы Андрей Лузгин поделился с депутатами своим мнением о необходимости самоизоляции и приостановлении деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства.

«Как житель Пензы я считаю, что нужно не работать. Наша задача - сократить количество контактов. Социальная ответственность каждого из нас - уйти на эти 10 дней в самоизоляцию. Это моя позиция как гражданина.

Как официальное лицо скажу, что к нам уже поступает документация. Есть перечень предприятий и отраслей, которые должны полностью прекратить свою работу. В первой половине дня должен появиться нормативный акт губернатора, которому мы будем следовать», - высказался Андрей Лузгин.

Он предупредил, что для тех предпринимателей, которые не выполнят требование и продолжат деятельность, предусмотрят меры ответственности.

По его уточнению, особенно из-за ухода на недельную самоизоляцию пострадают предприятия общественного питания, учреждения дополнительного образования, общественный транспорт.

«Для тех, кто не будет иметь объективной возможности заплатить аренду, коммунальные платежи и сохранить при этом зарплату сотрудникам, прорабатываются меры поддержки, потому что ситуация для нас всех форс-мажорная, никем не запланированная», - пояснил Андрей Лузгин.

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