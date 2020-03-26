26.03.2020 | 11:31

Специалисты регионального минлесхоза во время рейда по Бессоновскому району обследовали территорию поселка Лопатки и обнаружили свалку отходов производства и потребления на северной окраине.

Во время рейда установить нарушителей природоохранного законодательства не удалось.

«Свалка неблагоприятно отражается на экологической обстановке поселка. Информация для принятия мер по ликвидации несанкционированных свалок направлена в администрацию Чемодановского сельсовета», - сообщили в пресс-службе Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области.

Двумя неделями ранее для оценки состояния окружающей среды в Бессоновском районе использовался квадрокоптер. Однако ни свалок, ни нелегальных карьеров летательный аппарат не заснял.

Между тем читатели портала PenzaInform.ru сообщают о стихийных помойках. «Свалка по всей дороге вдоль дач от трассы М5. Также в лесополосе между полей в том же районе», «В посадках Ухтинки и Бессоновки пусть снимает сверху», «А как же он в Сосновке свалку не заснял?», «Могу показать и рассказать, где проехать: надо выше Трудовой улицы к плотине и выше. Все завалено строительным мусором, все посадки вплоть до старого сада и дальше», - написали они в комментариях к новости.

Один из читателей портала предложил сотрудникам минлесхоза создать сайт, на который жители области будут присылать фотографии свалок с привязкой к местности.

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