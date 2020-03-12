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Общество | В Бессоновском районе квадрокоптер не нашел стихийных свалок и карьеров

12.03.2020|11:05
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В среду, 11 марта, сотрудники регионального минздрава оценили состояние среды в Бессоновском районе. Они сделали это необычным способом - для поиска стихийных свалок и нелегальных карьеров запустили квадрокоптер.

Управляемый аппарат заснял территорию района с высоты. Фактов несанкционированного сброса отходов производства и потребления, а также самовольного пользования недрами он не зафиксировал. Специалисты не установили нарушений природоохранного законодательства.

Предложение использовать новейшие технические средства в борьбе с нарушителями экологического законодательства впервые прозвучало в июле 2017 года на заседании правительства Пензенской области. Тогда была озвучена идея использовать квадрокоптеры для фиксации граждан, оставляющих мусор на берегах Сурского водохранилища.

«Оснащение специалистов современными беспилотными средствами позволит более оперативно выявлять нарушения, а также фиксировать момент совершения правонарушения», - сообщили в пресс-службе Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области.

Между тем в начале мая 2019 года жительница Бессоновского района прислала в редакцию портала PenzaInform.ru видео, на котором запечатлена гигантская стихийная помойка под селом Чемодановка. По словам женщины, мусор привозят на машинах и кидают прямо у дороги. Минлесхозу не удалось установить нарушителей.

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Источник — фото minleshoz.pnzreg.ru
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Гость|12.03.2020 11:45|

Какой хороший квадрокоптер. Всё "видит", ничего от него не утаить!

Имя: Гость
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