25.03.2020 | 15:19

Госавтоинспекция обратилась к жителям Пензенской области с просьбой соблюдать меры предосторожности и по возможности ограничить посещение подразделений МРЭО ГИБДД, чтобы избежать скопления людей в очереди.

«Рекомендуем для регистрации транспортных средств, а также замены водительского удостоверения записываться и обращаться через электронный портал госуслуг», - посоветовали в отделении пропаганды областного управления ГИБДД.

Если посетить подразделение МРЭО все же необходимо, следует воспользоваться средствами индивидуальной защиты.

В связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции в Пензенской области на дистанционное общение с гражданами перешли многие учреждения и организации. О бесконтактном способе приема информации сообщили в следственном управлении и ГУ МЧС. Отменен прием граждан в областных управлениях Федеральной службы судебных приставов и Федеральной антимонопольной службы, областных судах - общей юрисдикции и арбитражном.

Также ограничен доступ жителей региона в учреждения культуры и спорта. С 23 марта не работают бассейны и другие спортивные объекты, находящиеся в ведении регионального минспорта. С 24-го числа закрыты для посещения картинная галерея и Губернаторский дом, а также филиалы - Музей одной картины и Никольский музей стекла и хрусталя.

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