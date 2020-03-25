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Общество | Пензенцев просят ограничить посещение МРЭО ГИБДД

25.03.2020|15:19
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Госавтоинспекция обратилась к жителям Пензенской области с просьбой соблюдать меры предосторожности и по возможности ограничить посещение подразделений МРЭО ГИБДД, чтобы избежать скопления людей в очереди.

«Рекомендуем для регистрации транспортных средств, а также замены водительского удостоверения записываться и обращаться через электронный портал госуслуг», - посоветовали в отделении пропаганды областного управления ГИБДД.

Если посетить подразделение МРЭО все же необходимо, следует воспользоваться средствами индивидуальной защиты.

В связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции в Пензенской области на дистанционное общение с гражданами перешли многие учреждения и организации. О бесконтактном способе приема информации сообщили в следственном управлении и ГУ МЧС. Отменен прием граждан в областных управлениях Федеральной службы судебных приставов и Федеральной антимонопольной службы, областных судах - общей юрисдикции и арбитражном.

Также ограничен доступ жителей региона в учреждения культуры и спорта. С 23 марта не работают бассейны и другие спортивные объекты, находящиеся в ведении регионального минспорта. С 24-го числа закрыты для посещения картинная галерея и Губернаторский дом, а также филиалы - Музей одной картины и Никольский музей стекла и хрусталя.

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Гость|25.03.2020 15:36|

В МРЭО нельзя, а в кинотеатры?

Гость|25.03.2020 15:37|

Гость писал(a):

В МРЭО нельзя, а в кинотеатры?
Тоже нельзя.

Гость|25.03.2020 15:39|

А в баню общественную?

Гость|25.03.2020 15:45|

Ограничить посещение? Ну конечно, мы же погулять ходим в МРЭО, так, без дела обычно... сделайте систему приему нетупую как сейчас и будет хорошо, а все ваши госуслуги вертели на одном месте

Гость|25.03.2020 15:56|

Запретить и не пущать. Вот что вы только и можете.

Имя: Гость
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