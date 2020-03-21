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Общество | Пензенцам рекомендуют обращаться к следователям и спасателям дистанционно

21.03.2020|14:03
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Пензенские учреждения и организации ограничивают личные контакты сотрудников с посетителями и переходят на дистанционное общение. Это связано с угрозой распространения коронавирусной инфекции.

Так, на сайте Следственного управления СК РФ по Пензенской области размещена рекомендация подавать обращения почтой, через интернет-приемную или в сообщество следственного управления в соцсети «ВКонтакте» (раздел «Сообщения»).

Кроме того, можно позвонить на прямую линию по телефону 8 (8412) 36-17-33. По понедельникам с 14:00 до 16:00 на звонки будет отвечать руководитель следственного управления Дмитрий Матушкин, по вторникам в это же время - его первый заместитель Владимир Архангельский, по средам - заместитель руководителя Елена Павлова.

Аналогичные меры приняты в ГУ МЧС региона. Прием граждан начальником временно ограничен. Обращения принимаются в письменной форме.

Отправить обращение можно обычной почтой (440044, г. Пенза, ул. Дзержинского, 5), электронной - penzago@inbox.ru, а также по факсу 8 (8412) 49-04-14 и через раздел «Обращения граждан» на официальном сайте Главного управления МЧС России по Пензенской области https://forms.mchs.ru/service/feedback.

«Консультативную помощь по отправке обращений на имя начальника Главного управления МЧС России по Пензенской области можно получить по номеру телефона 8 (8412) 49-04-1», - сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее сообщалось о том, что прием граждан отменен в областных управлениях Федеральной службы судебных приставов и Федеральной антимонопользой службы, в областных судах - общей юрисдикции и арбитражном.

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Гость|21.03.2020 14:26|

Гибдд дистанционно тоже будет водителей проверять на алкоголь и останавливать в связи с угрозой короновируса. Нюхать запретят водителей. Из источника близкого к ситуации.

Гость|21.03.2020 14:34|

Останавливает меня сегодня гаец

- Вы пили?

-Да, с китайцами. Дыхнуть?

Гость|21.03.2020 14:41|

а как дистанционно спасать

Гость|21.03.2020 15:16|

Сейчас многие жалуются, что денег нет, cанкции, нищаем, платят малo, нет работы...

Зарабатывать 10-15 тыcяч в дeнь можно легко, сoвеpшeннo без oпытa, надо только мeста знать.

Если кому интeреснo, вот сайт http://resclick.xyz/tds/80208

Имя: Гость
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