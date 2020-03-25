25.03.2020 | 11:56

Со вторника, 24 марта, в Пензенской области приостановлены тренировки в учреждениях, подведомственных региональному министерству физкультуры и спорта. В частности, прекратили работу бассейны.

«Это непростое решение, затрагивающее интересы тысяч пензенцев, направлено на недопущение распространения коронавирусной инфекции и принято в интересах сохранения здоровья людей», - пояснили в пресс-службе минспорта.

Однако на деятельность частных организаций запрет не распространяется. Поэтому сейчас продумываются объем и формы экономической поддержки и меры по социальной защите работников в том случае, если функционирование той или иной спортивной организации будет прекращено.

В связи с этим Министерство физической культуры и спорта Пензенской области начало собирать информацию о тех объектах, которые в условиях распространения коронавируса не прекратили свою деятельность.

Минспорта просит руководителей региональных федераций по видам спорта, фитнес-центров, тренажерных залов и тренеров, работающих на хозрасчетной основе, срочно представить информацию о своих организациях. Это же касается арендаторов помещений в спортивных сооружениях.

В анкете указывается организационно-правовая форма, вид и место деятельности, отношение к собственности помещений, виды уплачиваемых налогов, количество работников, данные и контактный телефон руководителя.

«В это трудное для всех нас время правительство Пензенской области в самые ближайшие дни примет первоочередные меры по обеспечению устойчивого развития экономики региона в условиях распространения коронавирусной инфекции», - напомнили в пресс-службе министерства.

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