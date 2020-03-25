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Общество | Частным спортивным организациям возместят ущерб в случае закрытия

25.03.2020|11:56
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Со вторника, 24 марта, в Пензенской области приостановлены тренировки в учреждениях, подведомственных региональному министерству физкультуры и спорта. В частности, прекратили работу бассейны.

«Это непростое решение, затрагивающее интересы тысяч пензенцев, направлено на недопущение распространения коронавирусной инфекции и принято в интересах сохранения здоровья людей», - пояснили в пресс-службе минспорта.

Однако на деятельность частных организаций запрет не распространяется. Поэтому сейчас продумываются объем и формы экономической поддержки и меры по социальной защите работников в том случае, если функционирование той или иной спортивной организации будет прекращено.

В связи с этим Министерство физической культуры и спорта Пензенской области начало собирать информацию о тех объектах, которые в условиях распространения коронавируса не прекратили свою деятельность.

Минспорта просит руководителей региональных федераций по видам спорта, фитнес-центров, тренажерных залов и тренеров, работающих на хозрасчетной основе, срочно представить информацию о своих организациях. Это же касается арендаторов помещений в спортивных сооружениях.

В анкете указывается организационно-правовая форма, вид и место деятельности, отношение к собственности помещений, виды уплачиваемых налогов, количество работников, данные и контактный телефон руководителя.

«В это трудное для всех нас время правительство Пензенской области в самые ближайшие дни примет первоочередные меры по обеспечению устойчивого развития экономики региона в условиях распространения коронавирусной инфекции», - напомнили в пресс-службе министерства.

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Гость|25.03.2020 12:11|

А кинотеатрам, торговым центрам, кафе и производствам тоже возместят, когда и их закроют? А сотрудникам?

Гость|25.03.2020 12:17|

У фитнес залов будут огромные потери, так как у них сейчас сезон подснежников.

Гость|25.03.2020 12:22|

Возместят. Из расчёта 100% нагрузки на объект за каждый день простоя+зарплата всех сотрудников в двойном размере ( как в праздничные дни ). И аренду государство за вас заплатит. И кредит в банке погасит. Почему так не по-доброму пишу? Потому что сам арендую площади в ТЦ под игровую зону. Совсем кирдык.

Гость|25.03.2020 12:22|

Супер! Просто супер! Сотрудников бюджетных учреждений спорта заставляют писать заявления на отпуск без сохранения зп. А частников значит будут поддерживать выплатами из того же бюджета. То есть как я понимаю всем рулят местечковые олигархи? Вы что там в правительстве и мин спорта хотите чтобы бюджетники на улицы вышли?

Гость|25.03.2020 12:23|

С КАГОГО ЛЕШЕГО ИМ ВОЗМЕЩАТЬ УБЫТКИ? Если муниципальные-государственные,то понятно. ИЛИ ПРИНАДЛЕЖАТ ДЕПУТАТАМ И РУКОВОДИТЕЛЯМ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ? На такие случаи у них должна быть страховка.

Гость|25.03.2020 12:23|

Министерство спорта в очередной раз создает видимость напряженной работы)))) Бумажками прикрываются, типа мы что-то делали. Свои объекты содержать не могут толком, собирают за аренду деньги с федераций...

А сейчас минспорт где деньги найдет???? Зачем обманывают???

Гость|25.03.2020 12:24|

ВОРЫ ПРОДОЛЖАТ ВОРОВАТЬ?

Гость|25.03.2020 12:26|

Какие бассейны приостановили работу??????"Энигма-Сура" как работала,так и работает!!!!

Гость|25.03.2020 12:30|

Пожалуйста, объясните логику: Спортобъекты закрыли, а бары, рестораны и т.д. - нет. Вирус не выдерживает в воздухе, пропитанным алкоголем?

Гость|25.03.2020 12:42|

А почему не возместить частным клиникам, которые проводят осмотры? Почему не возместить магазинам в ТЦ, которые платят аренду, но остались без посетителей? Как быть кафе и ресторанам?

Гость|25.03.2020 12:45|

Гость писал(a):

Пожалуйста, объясните логику: Спортобъекты закрыли, а бары, рестораны и т.д. - нет. Вирус не выдерживает в воздухе, пропитанным алкоголем?
А Вы зайдите в ресторан и увидите, что посетителей очень мало, сейчас там даже безопаснее, чем в людных продуктовых магазинах или банках.

Гость|25.03.2020 12:47|

Частные предприниматели по законодательству работают на свой страх и риск. Если им и возмещать что-то, то только после оказания поддержки высвобождаемым работникам, а не вместо нее.

Гость|25.03.2020 12:51|

У ЧАСТНИКОВ ДОЛЖНЫ БЫТЬ СТРАХОВКИ.ХИТРОЖОПЫЕ ОПЯТЬ ОБВОРОВАТЬ ВСЕХ ХОТЯТ?

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