В районах области подготовили основания площадок для сдачи ГТО

30.05.2025 | 11:42

В селе Индерка Сосновоборского района, райцентрах Башмаково и Белинский завершен первый этап работ по установке площадок для сдачи комплекса «Готов к труду и обороне». Там подготовлены основания для монтажа оборудования, сообщили в минспорте.

На площадках поставят гимнастические скамьи, перекладины, турники, брусья, силовые и кардиотренажеры.

Они будут полезны не только для готовящихся к сдаче ГТО, но и для всех, кто занимается спортом и заботится о своем здоровье, пояснили в министерстве.

Всего в 2025 году в Пензенской области оборудуют 6 таких площадок. Кроме перечисленных они появятся в селе Сосновка Бековского района, райцентрах Колышлей и Каменка.

В 2024 году знаки отличия ГТО получили более 35 тысяч жителей Пензенской области (выполняли нормативы 51 470 человек).