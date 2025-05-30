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Спорт

В районах области подготовили основания площадок для сдачи ГТО

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В селе Индерка Сосновоборского района, райцентрах Башмаково и Белинский завершен первый этап работ по установке площадок для сдачи комплекса «Готов к труду и обороне». Там подготовлены основания для монтажа оборудования, сообщили в минспорте.

На площадках поставят гимнастические скамьи, перекладины, турники, брусья, силовые и кардиотренажеры.

В районах области подготовили основания площадок для сдачи ГТО

Они будут полезны не только для готовящихся к сдаче ГТО, но и для всех, кто занимается спортом и заботится о своем здоровье, пояснили в министерстве.

Всего в 2025 году в Пензенской области оборудуют 6 таких площадок. Кроме перечисленных они появятся в селе Сосновка Бековского района, райцентрах Колышлей и Каменка.

В 2024 году знаки отличия ГТО получили более 35 тысяч жителей Пензенской области (выполняли нормативы 51 470 человек).

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Источник — фото минспорта
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