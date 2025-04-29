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Общество

Разработан 5-летний план по сокращению потребления алкоголя

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В Пензенской области утвердили план по сокращению потребления алкоголя на период до 2030 года. Соответствующее распоряжение 28 апреля подписал председатель регионального правительства Николай Симонов.

Снижения показателей хотят добиться за счет работы по 3 направлениям. Прежде всего речь идет об укреплении ценностей здорового образа жизни.

В планах - создание здоровьесберегающей среды на основании оценки числа точек по продаже алкоголя на 1 000 человек; внедрение корпоративных программ укрепления здоровья работников предприятий и организаций; повышение доступности занятий спортом для населения благодаря благоустройству площадок; увеличение охвата школьников, вовлеченных в систематические занятия спортом; организация работы дворовых тренеров.

Особое внимание уделят публичным мероприятиям, приуроченным к таким знаменательным датам, как Всероссийский день трезвости (11 сентября) и Всемирный день здоровья (7 апреля).

Второе направление - формирование среды, способствующей сокращению потребления алкоголя, в том числе крепких спиртных напитков.

Так, уже к 1 июня 2025 года региональный минздрав должен разработать и направить в Заксобр предложения по ограничению мест и времени розничной продажи крепкого алкоголя.

УМВД поручено контролировать соблюдение новых требований и выявлять нарушителей, проводить рейды по точкам реализации продукции самогоноварения.

Наконец, третье направление связано с повышением качества и доступности помощи лицам с алкогольной и наркотической зависимостью.

Планируется обучить специалистов первичного звена навыкам выявления во время профосмотров и диспансеризации пациентов, рискующих стать алкоголиками. Также медики будут мотивировать таких лиц обратиться за помощью к психиатрам-наркологам. После лечения человеку должны помочь с трудоустройством.

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