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Общество

Сергей Златогорский поручил растить мужиков из пацанов

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Количество молодых людей, которые сейчас на постоянной основе занимаются спортом, не устраивает главу Кузнецка Сергей Златогорского. Своими мыслями по этому поводу он поделился на планерке в администрации в понедельник, 14 апреля.

«Вижу, что происходит на медкомиссии по призыву. Есть крепенькие, хорошие парни, а есть никакие - ни морально, ни физически. Это все воспитанники нашей системы образования», - констатировал Сергей Златогорский.

Он описал юношу, которого увидел на улице накануне из окна автомобиля. «Еду вчера - стоит: спинка кругленькая, фигурка как у Карлсона, мордочка в прыщах вся - и с пивом. Это не защитник Отечества и не отец семьи будущий - это вечный пациент! Курят еще ходят - кто дудки эти, кто настоящие сигареты», - посетовал глава города.

Он поручил подчиненным с 1 сентября выстроить систему в школах так, чтобы все мальчики занимались спортом, если не имеют запретов по состоянию здоровья.

«Ежемесячный мониторинг. Чтобы все качались, уставали, развивались физически. Не девочки (они у нас более спортивные зачастую), а пацаны - чтобы росли мужиками. Пускай не большой спорт, но секции какие-нибудь», - резюмировал он.

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Источник — фото pxhere.com
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