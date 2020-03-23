23.03.2020 | 10:07

В понедельник, 23 марта, на совещании в региональном правительстве губернатор Иван Белозерцев зачитал сообщение от своего подписчика в Instagram, который пожаловался на продавцов и сотрудников МФЦ, работающих с населением без медицинских масок.

Говоря о кассирах, глава региона отметил, что, хоть магазины - это частная форма собственности, но Роспотребнадзор и министерство сельского хозяйства должны отреагировать на проблему, убедить собственников обеспечить работников масками - вплоть до закрытия точки за неисполнение рекомендации.

Что же касается многофункциональных центров, то их сотрудников необходимо снабдить изделиями в обязательном порядке. Ходить в масках, по мнению губернатора, должны и соцработники.

Иван Белозерцев отметил, что в ближайшее время в область должно поступить 70 000 масок по линии Минпромторга. Их разошлют в том числе по районам, где купить данные изделия уже невозможно. Кроме того, к изготовлению марлевых повязок подключились пензенские предприятия, так что вопрос должен быть решен.