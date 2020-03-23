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Общество | В пензенских магазинах покупателей будут обслуживать кассиры в масках

23.03.2020|10:07
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В понедельник, 23 марта, на совещании в региональном правительстве губернатор Иван Белозерцев зачитал сообщение от своего подписчика в Instagram, который пожаловался на продавцов и сотрудников МФЦ, работающих с населением без медицинских масок.

Говоря о кассирах, глава региона отметил, что, хоть магазины - это частная форма собственности, но Роспотребнадзор и министерство сельского хозяйства должны отреагировать на проблему, убедить собственников обеспечить работников масками - вплоть до закрытия точки за неисполнение рекомендации.

Что же касается многофункциональных центров, то их сотрудников необходимо снабдить изделиями в обязательном порядке. Ходить в масках, по мнению губернатора, должны и соцработники.

Иван Белозерцев отметил, что в ближайшее время в область должно поступить 70 000 масок по линии Минпромторга. Их разошлют в том числе по районам, где купить данные изделия уже невозможно. Кроме того, к изготовлению марлевых повязок подключились пензенские предприятия, так что вопрос должен быть решен.

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Гость|23.03.2020 10:31|

Они больные?

Гость|23.03.2020 10:41|

Зачем им маски, если они не болеют? В Космос сити сидят в масках и резиновых перчатках

Гость|23.03.2020 10:46|

Не кассиры, а все жители города в таком случае, находясь в общественных местах должны быть в масках.

Гость|23.03.2020 10:49|

penzainform.ru писал(a):

Иван Белозерцев отметил, что в ближайшее время в область должно поступить 70 000 масок по линии Минпромторга. Их разошлют в том числе по районам, где купить данные изделия уже невозможно.
Пусть назовет места, где их купить возможно.

Гость|23.03.2020 10:56|

Еще предлагаю их на цепь посадить.

Гость|23.03.2020 11:24|

penzainform.ru писал(a):

вплоть до закрытия точки за неисполнение рекомендации.
Иван, как всегда, на высоте. Закрывать (наказывать) за неисполнение того, что только рекомендовано. В этом весь Иван.

Гость|23.03.2020 11:45|

Маски для больных людей, ну ужу сто раз об этом говорили, так нет, надо Ване отчитаться

Гость|23.03.2020 11:49|

Маски в стране перестали быть средством защиты и профилактики, они стали "пропусками" во многих сферах обслуживания, причем одна маска хоть на весь месяц просто лежит у человека в кармане и он ее надевает только чтоб отчитаться, заехать куда-либо или работать весь день.

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