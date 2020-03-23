Сетевое издание|18+|Понедельник|23 мар 2020|10:21
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-6oC
-5oC
Погода | Сегодня | Снег |
-3oC
-2oC
Завтра | Облачно |
  87.68  |  $  81.65

Общество | Михаил Лисин о симптомах коронавируса у жены: Один раз она потеряла сознание

23.03.2020|09:15
Печать

Депутат Законодательного собрания Пензенской области Михаил Лисин описал симптомы коронавирусной инфекции у своей жены. Соответствующий пост появился на странице парламентария в Facebook вечером в воскресенье, 22 марта.

«Мы готовы откровенно поделиться, как все происходило. Первые признаки были как у обычной простуды, поднялась температура 37,2-37,3, слабость, сухой кашель. Это продолжалось несколько дней», - рассказал Михаил Лисин.

По его словам, далее у супруги температура поднялась до 38,5, усилился кашель. Женщину осмотрел медик, ей сделали рентген, прослушали дыхание. Ничего подозрительного специалисты не нашли и прописали антибиотики.

«На тот момент нам в первый раз задали вопрос: были ли вы за границей. Жена начала принимать назначенные врачом антибиотики. Однако температура не спадала, наоборот, иногда поднималась до 39 градусов. Общее состояние полной разбитости и сильного недомогания. Начало ломить в пояснице. Это продолжалось три дня. Один раз она потеряла сознание», - описал депутат.

Супруги вновь обратились к врачам и получили рекомендацию лечь в больницу. Анализы и компьютерная томография позволили поставить диагноз «вирусная пневмония».

«Потом взяли тест на коронавирус. Результат оказался положительным. Для нас это был шок!» - поделился Михаил Лисин.

Ранее депутат сообщил, что в последний раз жена была за границей полгода назад, а с декабря вообще не выезжала из города.

«Информация, которую дает по этому поводу пензенский Роспотребнадзор, достоверна полностью», - подчеркнул он.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.

Источник — фото www.facebook.com/lisinmn
0
0
0
0
 
Гость|23.03.2020 09:35|

Жив человек и слава всем богам её.

Гость|23.03.2020 09:36|

Как складно врете! Не ездила...ну ну

Гость|23.03.2020 09:39|

penzainform.ru писал(a):

Для нас это был шок!
шок - это по нашему!

Хоть новый сериал снимай "богатые тоже заразны"

Гость|23.03.2020 09:41|

Разве депутатам можно верить?

Гость|23.03.2020 09:41|

Совсем как...Троцкий!

Гость|23.03.2020 09:41|

От кого же она его подцепила? Али с Али приняла посылку?

Гость|23.03.2020 09:42|

Так в начале январе у всех поголовно были такие симптомы и температура по 40 несколько дней держалась,и кашель сухой,при этом по флюорографии никакой пневмонии.но короновирус никто людям не ставил,о нем даже и не думали,поэтому кто знает может пол города уже и переболели им под диагнозом ОРВИ

Гость|23.03.2020 09:42|

Все легко проверяется, по загранпасаррту, отметки погранслужбы о пересечении границы РФ, если естт двойное гражданство, опяиь же звпрос в ФМС о пепесечении данной гражданкой границы РФ.

Гость|23.03.2020 09:43|

На тот момент нам в первый раз задали вопрос: были ли вы за границей...А сразу нельзя было сказать? Все СМИ только и говорят об этом!

Гость|23.03.2020 09:46|

Сам-то Лисин на карантине или как?

Гость|23.03.2020 09:53|

Если не выезжала и все контакты проверили, значит в Пензе есть как минимум один неучтенный носитель. И его не смогли выявить.

Либо врет Лисин, либо РПН.

Я считаю- врет первый.

Но почему? Выгораживает знакомых которые не посадили на карантин после поездки в Италию?

Гость|23.03.2020 09:57|

то трепло

Гость|23.03.2020 09:58|

Что-то разговорился...Теперь уж и врача вызывали,и врач попался типа не очень грамотный,ну прямо как бесполезный для общества депутат со женой-путешественницей.Чем больше"рассказывает"и"делится"с народом(на который ему наплевать и растереть),тем больше вызывает к себе злобы.Урод!

Гость|23.03.2020 09:59|

Простым людям говорят тест на космонавтов не дают. Я знаю несколько человек с такими симптомами. Всех лечили как от орви и гриппа

Гость|23.03.2020 10:00|

penzainform.ru писал(a):

Ничего подозрительного специалисты не нашли и прописали антибиотики.

Жена начала принимать назначенные врачом антибиотики. Однако температура не спадала, наоборот,

Идиотизм, и врачей и самой заболевшей. Какие антибиотики при вирусной инфекции и отсутствии осложнений? А так да, чтоб дополнительную нагрузку на организм и увеличить время заболевания пейте, чё уж там.

← Ctrl пред.
12
след. Ctrl →
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте