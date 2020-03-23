23.03.2020 | 09:15

Депутат Законодательного собрания Пензенской области Михаил Лисин описал симптомы коронавирусной инфекции у своей жены. Соответствующий пост появился на странице парламентария в Facebook вечером в воскресенье, 22 марта.

«Мы готовы откровенно поделиться, как все происходило. Первые признаки были как у обычной простуды, поднялась температура 37,2-37,3, слабость, сухой кашель. Это продолжалось несколько дней», - рассказал Михаил Лисин.

По его словам, далее у супруги температура поднялась до 38,5, усилился кашель. Женщину осмотрел медик, ей сделали рентген, прослушали дыхание. Ничего подозрительного специалисты не нашли и прописали антибиотики.

«На тот момент нам в первый раз задали вопрос: были ли вы за границей. Жена начала принимать назначенные врачом антибиотики. Однако температура не спадала, наоборот, иногда поднималась до 39 градусов. Общее состояние полной разбитости и сильного недомогания. Начало ломить в пояснице. Это продолжалось три дня. Один раз она потеряла сознание», - описал депутат.

Супруги вновь обратились к врачам и получили рекомендацию лечь в больницу. Анализы и компьютерная томография позволили поставить диагноз «вирусная пневмония».

«Потом взяли тест на коронавирус. Результат оказался положительным. Для нас это был шок!» - поделился Михаил Лисин.

Ранее депутат сообщил, что в последний раз жена была за границей полгода назад, а с декабря вообще не выезжала из города.

«Информация, которую дает по этому поводу пензенский Роспотребнадзор, достоверна полностью», - подчеркнул он.

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