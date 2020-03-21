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Общество | Михаил Лисин: Супруга не выезжала ни в Италию, ни в другую страну

21.03.2020|21:33
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Депутат Законодательного собрания Пензенской области Михаил Лисин, супруга которого заболела коронавирусом, развил тему на своей странице в Facebook.

В первом послании депутат объяснил свою откровенность тем, что вокруг ситуации с коронавирусом «очень много слухов, домыслов, неправды». Он пояснил, что его жена действительно больна, но у него и сына результаты на вирус отрицательные.

В следующем посте Михаил Лисин более подробно осветил развитие событий.

«Очень важно - супруга не выезжала ни в Италию, ни в какую другую страну мира в последнее время. Информация, которую дает по этому поводу пензенский Роспотребнадзор, достоверна полностью. За границей мы были всей семьей полгода назад. По определенным обстоятельствам она с декабря прошлого года вообще не выезжала из Пензы!» - написал он.

«После госпитализации супруги в КИМ и с того момента, как у нее первичные тесты дали положительный результат, мы с моим сыном Иваном находимся дома на карантине», - уточнил Михаил Лисин.

Депутат также поблагодарил всех подписчиков за поддержку.

«Берегите себя и своих близких!» - завершил он свой пост.

Источник — фото www.facebook.com/lisinmn
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Гость|21.03.2020 21:50|

Такой заслуженный человек, орденоносец, не может врать! Верьте ему, люди! Пусть дома посидит, подумает, как жить дальше!

Гость|21.03.2020 21:54|

А зачем второй раз повторять? Не была и не была. Да насрать всем, где она там ошивалась. У всех свои проблемы.

Гость|21.03.2020 21:57|

Она вон из Пензы даже не выезжала, по скайпу наверное заразилась, бедняжка (((

Гость|21.03.2020 22:04|

Уж не от Белозерцева ли она заразилась?

Гость|21.03.2020 22:06|

От любовника получается заразилась.

Гость|21.03.2020 22:06|

На самом деле проблема как раз в том, что она никуда не выезжала. То есть заразилась в Пензе, а наши власти, получается, либо скрывают заразившего, либо неспособны его найти?

Гость|21.03.2020 22:20|

Это получается,что по городу чухонец заразный ходит.Так это вообще ЧП.

Гость|21.03.2020 22:23|

А куда делись все комментарии?

Гость|21.03.2020 22:23|

На воре и шапка горит!

Гость|21.03.2020 22:24|

Значит все еще хуже. Заразилась от кого-то в Пензе,а это значит что в Пензе не один больной!

Гость|21.03.2020 22:26|

Широка стра на моя родная.

Гость|21.03.2020 22:26|

Скорее всего кто то в гости приезжал или куда то ездили.Тот кто был за границей. От комара же не заразишься. А этот кто то неизвестно кто и хорошо если он не в Пензе. Наверху по любому знают. Настораживает что все звучит как отмазка без фактов.

Гость|21.03.2020 22:30|

Ну вот и тащат нам заразу всякие там жены депутатов.

Гость|21.03.2020 22:31|

Гость писал(a):

Скорее всего кто то в гости приезжал или куда то ездили.Тот кто был за границей. От комара же не заразишься. А этот кто то неизвестно кто и хорошо если он не в Пензе. Наверху по любому знают. Настораживает что все звучит как отмазка без фактов.
Щас для "фактов" бомжа Васю поймают и покажут. Скажут вот он негодяй из Палермо привёз.

Гость|21.03.2020 22:34|

А я не верю, что она не выезжал. Потому что изначально врали, что заболевшая не является женой депутата, как ходят слухи. А сейчас подтвердили все таки. Значит и с поездкой могут обманывать, потому что это нарушение карантина и за это ответственность должна быть будь она хоть жена депутата (боже мой что это за должность депутат) хоть ещё кого.

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Имя: Гость
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