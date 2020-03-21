21.03.2020 | 21:33

Депутат Законодательного собрания Пензенской области Михаил Лисин, супруга которого заболела коронавирусом, развил тему на своей странице в Facebook.

В первом послании депутат объяснил свою откровенность тем, что вокруг ситуации с коронавирусом «очень много слухов, домыслов, неправды». Он пояснил, что его жена действительно больна, но у него и сына результаты на вирус отрицательные.

В следующем посте Михаил Лисин более подробно осветил развитие событий.

«Очень важно - супруга не выезжала ни в Италию, ни в какую другую страну мира в последнее время. Информация, которую дает по этому поводу пензенский Роспотребнадзор, достоверна полностью. За границей мы были всей семьей полгода назад. По определенным обстоятельствам она с декабря прошлого года вообще не выезжала из Пензы!» - написал он.

«После госпитализации супруги в КИМ и с того момента, как у нее первичные тесты дали положительный результат, мы с моим сыном Иваном находимся дома на карантине», - уточнил Михаил Лисин.

Депутат также поблагодарил всех подписчиков за поддержку.

«Берегите себя и своих близких!» - завершил он свой пост.