22.03.2020 | 11:37

В Заречном в связи с распространением коронавирусной инфекции и введением в регионе режима повышенной готовности досрочно закрыли сезон продовольственных ярмарок.

Об этом со ссылкой на начальника отдела промышленности, развития предпринимательства и сферы услуг администрации города Марину Геращенко сообщает портал «Заречье сегодня».

Ярмарки на Озерской улице, работа которых была запланирована на 21 и 28 марта, не состоятся.

«Вопрос о возобновлении ярмарочного сезона откладывается до конца лета», - добавляет портал.

В областном центре сезонные ярмарки не отменили. Так, 21 и 22 марта торговля развернулась на улицах Суворова, 120; Кижеватова, 1/3; Антонова, 9; на пр-те Строителей, 40. Здесь открылись дополнительные точки, где можно купить сахар, тушенку, колбасы, мясо птицы. Товары на продажу привезли из Бековского, Каменского, Земетчинского, Бессоновского районов.

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