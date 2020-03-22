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Общество | В Заречном в связи с пандемией отменили ярмарки

22.03.2020|11:37
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В Заречном в связи с распространением коронавирусной инфекции и введением в регионе режима повышенной готовности досрочно закрыли сезон продовольственных ярмарок.

Об этом со ссылкой на начальника отдела промышленности, развития предпринимательства и сферы услуг администрации города Марину Геращенко сообщает портал «Заречье сегодня».

Ярмарки на Озерской улице, работа которых была запланирована на 21 и 28 марта, не состоятся.

«Вопрос о возобновлении ярмарочного сезона откладывается до конца лета», - добавляет портал.

В областном центре сезонные ярмарки не отменили. Так, 21 и 22 марта торговля развернулась на улицах Суворова, 120; Кижеватова, 1/3; Антонова, 9; на пр-те Строителей, 40. Здесь открылись дополнительные точки, где можно купить сахар, тушенку, колбасы, мясо птицы. Товары на продажу привезли из Бековского, Каменского, Земетчинского, Бессоновского районов.

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Гость|22.03.2020 12:36|

Ворота заварите !

Гость|22.03.2020 12:45|

Теперича они у Пензу к нам попрут коли своих ярмарок нет

Гость|22.03.2020 12:52|

Гость писал(a):

Ворота заварите !
Может лучше заречный вообще обнулить?

Имя: Гость
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