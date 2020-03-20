20.03.2020 | 14:51

Несмотря на то, что ажиотажный спрос в магазинах Пензы снизился, у горожан есть дополнительная возможность купить свежие продукты.

В выходные дни, 21 и 22 марта, в Пензе будут действовать сезонные ярмарки и ярмарки выходного дня по следующим адресам: Попова, 4Б; Лядова, 36; 3-й проезд Лобачевского; Терновского, 224; пр-т Победы, 99; пр-т Строителей, 21а.

Свои товары представят фермеры из Никольского, Лопатинского, Пензенского, Шемышейского, Городищенского, Каменского, Пензенского, Колышлейского и других районов области.

Также будут действовать ярмарки на Суворова, 120; Кижеватова, 1/3; Антонова, 9; на пр-те Строителей, 40. Здесь будут дополнительно открыты торговые точки, где можно купить сахар, тушенку, колбасы, мясо птицы. Товары прибудут на продажу из Бековского, Каменского, Земетчинского, Бессоновского районов.

«На действующих базарах цены на отдельные виды продовольственных товаров установлены согласно рекомендациям Министерства сельского хозяйства Пензенской области», - отметили в пресс-службе администрации Пензы.

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