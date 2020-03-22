22.03.2020 | 15:22

В 2019 году в Пензенской области без вести пропали 298 человек, из них 243 – это несовершеннолетние жители региона.

Об этом зашла речь на встрече координаторов пензенского отделения поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» с заместителем руководителя регионального СУ СК РФ Еленой Павловой и сотрудниками отдела криминалистики.

В истекшем периоде 2020 года поступило 44 сообщения об исчезновении жителей региона, из них 41 в отношении несовершеннолетних. Местонахождение всех детей и в 2019, и в 2020 году было установлено, в том числе благодаря взаимодействию с волонтерами «Лизы Алерт», рассказала старший помощник руководителя регионального СУ СК РФ Евгения Воеводина.

Так, добровольцы отряда помогли отыскать детей, которые пропали в августе 2019 года в Малосердобинском и Городищенском районах.

Вечером 17-го числа во время прогулки в Малой Сердобе исчез 5-летний мальчик. Поиск осложнялся тем, что малыш не разговаривал. Волонтеры нашли его в ту же ночь сидящим в поле.

23 августа в лесу потерялись 65-летний пенсионер и его трехлетний внук, отправившиеся на тихую охоту. Добровольцы обнаружили их ранним утром недалеко от села Николо-Райского Городищенского района.

Следователи отметили эффективную деятельность регионального отделения поискового отряда «Лиза Алерт», обсудили с координаторами волонтеров формы возможного взаимодействия и поощрения наиболее активных участников.