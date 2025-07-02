В Богословке пропал 32-летний Андрей Мозлов

02.07.2025 | 18:08

В Пензенской области ищут 32-летнего жителя села Богословка Андрея Сергеевича Мозлова. 2 июля он ушел из дома в неизвестном направлении и не вернулся. У мужчины диагностировано отставание в развитии.

Ориентировку на пропавшего распространило пензенское отделение поискового отряда «Лиза Алерт». Объявлен сбор на поиск человека.

Рост Андрея Мозлова - 165 сантиметров, телосложение нормальное. У мужчины темные волосы, карие глаза.

Сельчанин был одет в серую куртку, белую спортивную кофту и серые штаны, обувь - черные ботинки.

Всех, кто обладает какими-либо сведениями о местонахождении пропавшего, просят позвонить по номеру горячей линии 8 (800) 700-54-52 или по телефону 112.