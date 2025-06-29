В Пензе пропал 51-летний Александр Павлов

29.06.2025 | 09:54

Родственники и волонтеры разыскивают 51-летнего жителя Пензы Александра Николаевича Павлова. О местонахождении мужчины нет информации с 28 июня. Он нуждается в медицинской помощи.

Ориентировку на пропавшего распространило пензенское отделение поискового отряда «Лиза Алерт».

Рост Александра Павлова - 180 сантиметров, телосложение худощавое. У мужчины наголо обрита голова, голубые глаза.

В день исчезновения пензенец был одет в серую рубашку в клетку, белую футболку и синие джинсы, обувь - черные кроссовки. С собой у него была черная сумка.

Всех, кто обладает какими-либо сведениями о местонахождении пропавшего, просят позвонить по номеру горячей линии 8 (800) 700-54-52 или по телефону 112.