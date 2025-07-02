Криминал

Бывшего директора МУП поймали на взятке в 1,8 млн рублей

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58-летний бывший директор МУП предстанет перед судом за получение взятки в особо крупном размере. Мужчина хотел обогатиться на 2,1 млн рублей.

По версии следствия, в ноябре 2024 года директор потребовал эту сумму от строительной организации. Взамен мужчина принял бы положительное решение по заявлению компании, желавшей получить технические условия на подключение будущего коттеджного поселка из 700 домов в селе Богословка Пензенского района к сетям водоснабжения.

«О поступившем предложении представители компании сообщили сотрудникам правоохранительных органов», - рассказала старший помощник прокурора Пензенской области Елена Листарова.

27 декабря директор получил от представителя организации 1 млн 800 тыс. рублей. Сразу же после этого мужчину задержали, сообщили в пресс-службе УФСБ РФ по области.

«В ходе расследования уголовного дела по ходатайству следователя обвиняемый содержался под стражей», - пояснила старший помощник руководителя регионального СУ СКР Татьяна Махницкая.

Сейчас расследование завершено. Материалы дела переданы в суд для дальнейшего рассмотрения.

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