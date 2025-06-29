В Никольском районе ищут Виктора Матасова, не вернувшегося из леса

29.06.2025 | 19:57

В Пензенской области разыскивают 75-летнего жителя села Тюнярь Никольского района Виктора Тимофеевича Матасова. 28 июня он ушел в лес и не вернулся.

Информацию о пропавшем опубликовало региональное отделение поискового отряда «Лиза Алерт» в воскресенье, 29-го числа.

Рост мужчины - 168 сантиметров, телосложение среднее. У него голубые глаза и седые волосы.

В день исчезновения был одет в красную с серым куртку и черные джинсы, обувь - черные туфли. С собой Виктор Матасов взял белое ведро.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, просят позвонить по телефону горячей линии 8 (800) 700-54-52 или по номеру 112.