В Пензенской области пропал 38-летний Александр Белов

01.07.2025 | 16:52

В Пензенской области разыскивают 38-летнего жителя села Чаадаевка Городищенского района Александра Александровича Белова. О местонахождении мужчины нет информации с 23 апреля.

Ориентировку на пропавшего распространило пензенское отделение поискового отряда «ЛизаАлерт» во вторник, 1 июля.

Рост Александра Белова - 180 сантиметров, телосложение худощавое. У мужчины русые волосы, серые глаза.

Во что был одет сельчанин, неизвестно.

Всех, кто обладает какими-либо сведениями о местонахождении пропавшего, просят позвонить по номеру горячей линии 8 (800) 700-54-52 или по телефону 112.