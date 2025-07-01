В Пензенской области пропал 38-летний Александр Белов

В Пензенской области разыскивают 38-летнего жителя села Чаадаевка Городищенского района Александра Александровича Белова. О местонахождении мужчины нет информации с 23 апреля.
Ориентировку на пропавшего распространило пензенское отделение поискового отряда «ЛизаАлерт» во вторник, 1 июля.
Рост Александра Белова - 180 сантиметров, телосложение худощавое. У мужчины русые волосы, серые глаза.
Во что был одет сельчанин, неизвестно.
Всех, кто обладает какими-либо сведениями о местонахождении пропавшего, просят позвонить по номеру горячей линии 8 (800) 700-54-52 или по телефону 112.
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