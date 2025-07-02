В Пензе иностранца осудили за дачу взятки сотруднику ФСБ

02.07.2025 | 10:01

В Пензе вынесли приговор 35-летнему безработному иностранцу, который пытался подкупить сотрудника ФСБ.

Как установило следствие, мужчина хотел оформить патент и добиться отмены решения о депортации. В этом деле он рассчитывал на поддержку представителя силовых структур. В качестве вознаграждения иностранец планировал платить за покровительство 100 000 рублей ежемесячно.

«26 апреля 2025 года в городе Пензе осужденный передал сотруднику УФСБ России по Пензенской области в качестве взятки банковскую карту, на счете которой находились 50 тысяч рублей, за отмену предстоящей депортации», - рассказала старший помощник руководителя регионального СУ СКР Татьяна Махницкая.

Силовик от денег отказался, иностранного гражданина задержали на месте преступления.

«Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год в колонии общего режима», - сообщила официальный представитель УФСБ России по Пензенской области Елена Майкова.

Пока приговор в законную силу не вступил.