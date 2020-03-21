21.03.2020 | 11:55

Депутат Законодательного собрания Михаил Лисин опубликовал на своей странице в Facebook пост, в котором вкратце рассказал о том, кто заболел в их семье, а кто остался здоров.

«Дорогие друзья, очень много слухов, домыслов, неправды всю эту неделю в Пензенской области по ситуации с коронавирусом, со мной и с моей семьей», - написал Михаил Лисин. По его словам, всю неделю ему звонили и писали сообщения друзья, знакомые и коллеги с вопросами: правда ли, что вся семья (сам депутат, его жена и сын) заболела?

«Я честно и открыто отвечал все это время. Думаю, пришла пора поделиться со всеми. Да, действительно, моя супруга заболела и у нее диагностировали коронавирус. У нас с сыном результаты тестирования отрицательные. Если в этом есть смысл и это нужно моим землякам, я готов рассказать здесь, как все развивалось и какая ситуация сейчас. Всем здоровья», - поделился депутат.

Подписчики Михаила Лисина в соцсети пишут слова поддержки, желают супруге скорейшего выздоровления. Практически все выражают доброе отношение и полны сочувствия.

«Пусть все наладится, супруга наберется сил и скорейшего выздоровления!!», «Скорейшего воссоединения семьи!» - таковы опубликованные комментарии.

«Михаил, я лично очень за вас переживала. И по поводу здоровья, и по поводу слухов. Очень хорошо, что ты разместил пост. Это очень правильно. Людмиле - мои пожелания скорейшего выздоровления. Поддерживайте друг друга. И всем, всем здоровья!!! Если нужна какая-то помощь, готова помочь», - написала одна из пользовательниц Facebook.

О госпитализации жительницы Пензы, поступившей в больницу с высокой температурой и жалобами на затрудненное дыхание, стало известно 15 марта. Анализы, взятые у членов ее семьи, оказались отрицательными. Тесты, сделанные в Пензе, дали положительный результат. Их подтвердили специалисты из Новосибирска.

Ориентировочный срок лечения пациентки - три недели.

20 марта на пресс-конференции губернатор Иван Белозерцев рассказал о том, что больная женщина находится в отдельном боксе, состояние ее улучшается.

«Она проживала вместе с супругом и сыном. У нее был положительный результат, а у мужа и сына - отрицательный. Это было неделю тому назад. Через три дня мы проверили тест у мужа и сына, результат оказался тоже отрицательный. Это говорит о том, что хоть семья и проживала в одной квартире, но вирус не перешел на супруга и сына», - подчеркнул губернатор Иван Белозерцев.

Он также опроверг информацию о том, что заболевшая коронавирусом пензячка побывала в Италии.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.