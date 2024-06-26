Депутат Госдумы предложила разрешить приносить на ЕГЭ иконы

26.06.2024 | 08:25

Первый зампред Комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова направила в Рособрнадзор предложения по совершенствованию системы ЕГЭ.

В частности, она считает, что ученика не следует отстранять от экзамена, если он пронес запрещенные предметы, но добровольно сдал их до начала инструктажа во время экзамена.

Также, по мнению депутата, возможно разрешить приносить в пункт приема экзамена миниатюрные православные иконы.

«Кроме того, необходимо введение запрета на прикосновения к учащимся при процедуре пропуска в пункт проведения экзамена… Также должно быть закреплено, что если ученик выложил содержимое своих карманов, но металлодетектор срабатывает, такого ребенка все равно нужно допускать до экзамена, просто проявить к нему больше внимания со стороны наблюдателей. В этом случае пресечь любые попытки списывания удастся без проблем», - цитирует парламентария РИА Новости.

Депутат настаивает на том, что Рособрнадзор заранее должен оповещать губернаторов каждого региона о том, в каких школах будут организованы ППЭ и в какие именно даты и временные промежутки там состоятся экзамены. В свою очередь главы регионов должны обеспечить тишину рядом с ППЭ в дни проведения экзаменов, приостановить все шумные работы.

Также Лантратова высказала мнение о том, что необходим единый перечень художественных произведений, которые могут использоваться в качестве аргументов и примеров при выполнении заданий единого государственного экзамена.