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Общество

Вадим Супиков помог благоустроить двор на улице Медицинской

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Председатель Законодательного собрания Пензенской области Вадим Супиков в рамках депутатской деятельности помог ветеранам, обратившимся к нему с коллективными пожеланиями.

На одной из встреч с народным избранником жители домов на улице Медицинской в Пензе поделились мечтами о благоустройстве придомовой территории. Они хотели установить скамейки для отдыха, обустроить газоны и разбить клумбы.

Вадим Супиков поддержал их идею и оперативно решил все необходимые вопросы. Скамейки уже установлены, земля для высадки цветов подготовлена.

Ветераны сердечно поблагодарили спикера парламента за внимание к просьбам людей и ответственное отношение к делу.

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Источник — фото областного Заксобра
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