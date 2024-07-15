Вадим Супиков помог благоустроить двор на улице Медицинской

15.07.2024 | 10:29

Председатель Законодательного собрания Пензенской области Вадим Супиков в рамках депутатской деятельности помог ветеранам, обратившимся к нему с коллективными пожеланиями.

На одной из встреч с народным избранником жители домов на улице Медицинской в Пензе поделились мечтами о благоустройстве придомовой территории. Они хотели установить скамейки для отдыха, обустроить газоны и разбить клумбы.

Вадим Супиков поддержал их идею и оперативно решил все необходимые вопросы. Скамейки уже установлены, земля для высадки цветов подготовлена.

Ветераны сердечно поблагодарили спикера парламента за внимание к просьбам людей и ответственное отношение к делу.