Владимир Мутовкин поздравил горожан с Днем семьи, любви и верности

08.07.2024 | 09:16

В понедельник, 8 июля, председатель Пензенской городской думы Владимир Мутовкин поздравил жителей областного центра с Днем семьи, любви и верности.

«Семья становится нашей опорой в жизни и дарит силу, поддержку, радость и счастье. В семье мы находим заботу и понимание. И сегодняшний праздник - это прекрасный повод сказать родным людям о своей любви, а также о том, как они вам дороги.

Хочу выразить особую признательность семьям с многолетним супружеским стажем, многодетным семьям и семьям, в которых воспитываются приемные дети. Спасибо вам за житейскую мудрость, щедрость души, родительский труд, терпение, заботу и сохранение добрых традиций в воспитании подрастающих поколений!

Сердечно желаю каждой пензенской семье любви и взаимопонимания, добра и счастья, мира и благополучия! Пусть ваш дом будет полной чашей и в нем царят уют и достаток, а в сердцах - радость и согласие.

Берегите и цените своих родных и близких!» - говорится в тексте поздравления.