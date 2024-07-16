Ковид не ушел: за 5 месяцев в регионе умерли 107 человек

16.07.2024 | 14:31

Ковид никуда не ушел из Пензенской области. Об этом на брифинге во вторник, 16 июля, заявила замминистра здравоохранения региона Марина Воробьева.

«По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года заболеваемость сократилась более чем в 2 раза», - констатировал она.

Тем не менее за 5 месяцев 2024 года от коронавирусной инфекции умерли 107 человек.

Марина Воробьева напомнила, что вакцинация от ковида сейчас является добровольной и носит рекомендательный характер.

По ее словам, закуплена вакцина более чем на 2 000 000 рублей. «Мы готовы вакцинировать пожилых людей и лиц из группы риска. Остальные могут вакцинироваться на платной основе», - заключила чиновница.