Пензенцам посоветовали выбирать выражения в домовых чатах

17.07.2024 | 17:36

За оскорбления, неподобающее поведение и публикацию чужих персональных данных в домовых чатах жителей Пензенской области могут оштрафовать на значительную сумму.

Об этом напомнил глава комитета Госдумы по собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов в беседе с РИА Новости.

Так, ответственность грозит за использование нецензурных выражений (штраф от 1 000 до 3 000 рублей), распространение ложных сведений, порочащих честь и достоинство (до 3 лет лишения свободы), угрозы в адрес соседей (до 2 лет лишения свободы), разжигание межнациональной розни (до 6 лет лишения свободы), публикацию чужих персональных данных (штраф от 2 000 до 6 000 рублей).

Гаврилов посоветовал участникам чата быть аккуратнее в выражениях, так как «скопившееся недовольство, стремление к доминированию и отсутствие навыков конструктивного диалога могут привести к не очень хорошим последствиям».

По мнению депутата, для здоровой атмосферы в общении нужно придерживаться нескольких простых правил: быть вежливым, избегать грубостей, проверять информацию перед публикацией и уважать личное пространство других участников домового чата.