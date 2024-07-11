Сетевое издание|18+|Четверг|11 июл 2024|18:19
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+24oC
+25oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+24oC
+25oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

Пензенцы поблагодарили Вадима Супикова за паломнические поездки

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Жители пензенского микрорайона Стрела выразили признательность спикеру регионального Законодательного собрания Вадиму Супикову за помощь, оказанную паломникам.

При его содействии желающие смогли посетить святые места, расположенные на территории Оленевского сельсовета Пензенского района.

«Сердечная благодарность Вадиму Николаевичу Супикову за отлично организованную паломническую поездку в село Соловцовка. Нас переполняли яркие положительные эмоции», - говорится в тексте официального письма, поступившего в парламент Пензенской области.

Авторы отмечают, что побывали на службе в храме, поклонились святыням, сходили на родник, окунулись в купель.

Очередной организованный в рамках депутатской деятельности выезд верующих состоялся 5 июля. Благодаря поддержке парламентария более 50 жителей Железнодорожного района Пензы получили возможность посетить православные святыни.

▶▶ Обсудить новость можно- здесь ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото областного заксобра
0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте