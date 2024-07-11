Пензенцы поблагодарили Вадима Супикова за паломнические поездки

11.07.2024 | 16:35

Жители пензенского микрорайона Стрела выразили признательность спикеру регионального Законодательного собрания Вадиму Супикову за помощь, оказанную паломникам.

При его содействии желающие смогли посетить святые места, расположенные на территории Оленевского сельсовета Пензенского района.

«Сердечная благодарность Вадиму Николаевичу Супикову за отлично организованную паломническую поездку в село Соловцовка. Нас переполняли яркие положительные эмоции», - говорится в тексте официального письма, поступившего в парламент Пензенской области.

Авторы отмечают, что побывали на службе в храме, поклонились святыням, сходили на родник, окунулись в купель.

Очередной организованный в рамках депутатской деятельности выезд верующих состоялся 5 июля. Благодаря поддержке парламентария более 50 жителей Железнодорожного района Пензы получили возможность посетить православные святыни.