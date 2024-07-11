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Криминал

Девушка стала жертвой изощренной мести мужчины в социальной сети

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В полицию Городищенского района обратилась 20-летняя местная жительница. Девушка рассказала, что некто выложил ее интимные фотографии в чате в социальной сети.

Снимки увидели все участники беседы, могли их скопировать и распространить.

Полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался 28-летний житель Городищенского района.

Мужчина признался в содеянном. Он объяснил, что накануне переписывался с пострадавшей, повздорил с ней и решил отомстить, выложив в Сеть ее интимные фото.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «б» части 3 статьи 242 УК РФ (незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

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