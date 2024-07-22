Вадим Супиков помог с установкой лестничного перехода в Согласии

22.07.2024 | 12:27

Председатель регионального Законодательного собрания Вадим Супиков получил коллективное обращение от жителей СНТ «Заря» в микрорайоне Согласие. Речь в нем шла о необорудованном спуске по пути к остановке общественного транспорта.

Люди пожаловались, что осенью и зимой пройти там практически невозможно - очень скользко, а ухватиться руками, чтобы удержаться на ногах, не за что. По сих словам, травм и ушибов, полученных людьми на этом участке, не перечесть.

Спикер парламента в рамках депутатской деятельности оперативно отреагировал на просьбу. При его содействии был приобретен бетонный лестничный марш для установки на спуске. Для удобства передвижения и безопасности на лестнице сделали перила.

Жители сердечно поблагодарили Вадима Супикова за помощь в решении проблемы и внимательное отношение к своим избирателям.

В ближайших планах - продолжить работы на данном участке и установить уличное освещение.