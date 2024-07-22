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Общество

Вадим Супиков помог с установкой лестничного перехода в Согласии

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Председатель регионального Законодательного собрания Вадим Супиков получил коллективное обращение от жителей СНТ «Заря» в микрорайоне Согласие. Речь в нем шла о необорудованном спуске по пути к остановке общественного транспорта.

Люди пожаловались, что осенью и зимой пройти там практически невозможно - очень скользко, а ухватиться руками, чтобы удержаться на ногах, не за что. По сих словам, травм и ушибов, полученных людьми на этом участке, не перечесть.

Вадим Супиков помог с установкой лестничного перехода в Согласии

Спикер парламента в рамках депутатской деятельности оперативно отреагировал на просьбу. При его содействии был приобретен бетонный лестничный марш для установки на спуске. Для удобства передвижения и безопасности на лестнице сделали перила.

Вадим Супиков помог с установкой лестничного перехода в Согласии

Жители сердечно поблагодарили Вадима Супикова за помощь в решении проблемы и внимательное отношение к своим избирателям.

В ближайших планах - продолжить работы на данном участке и установить уличное освещение.

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Источник — фото областного Заксобра
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