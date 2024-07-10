В России предложили запретить турецкие сериалы

10.07.2024 | 19:38

Зампредседателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов предложил запретить показ турецких телесериалов в России. Об этом он заявил в эфире радиостанции «Говорит Москва».

По мнению депутата, такие фильмы дают неправильное представление о взаимоотношениях полов. Милонов считает, что на экранах показывают псевдоисторические сказки, полнейшую белиберду, но женщины начинают верить в чувства героев и желать подобного. В реальности турецкие мужчины относятся к россиянкам совсем по-другому.

«Поедет туда - и ее палкой будут лупить, детей отнимут и выгонят, если она слово против скажет», - цитирует «Парламентская газета».

По мнению депутата, количество «восточных фильмов» в России не должно превышать и 1%.

«Как же мы можем, русские люди, имея такое богатство в виде русской культуры, не только классической, но и современной - у нас полно писателей хороших, интересных, режиссеров замечательных, - как можно посмотреть фильм «Остров» Лунгина, а потом посмотреть вот это д***мо, рахат-лукум», - возмутился Милонов.