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Общество | Журналистам рассказали, сколько в области аппаратов вентиляции легких

20.03.2020|15:52
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В пятницу, 20 марта, на пресс-конференции, посвященной противостоянию эпидемии коронавирусу, губернатор Иван Белозерцев озвучил показатели смертности от ОРВИ, гриппа и пневмонии в Пензенской области за последние четыре года.

По его словам, если в 2016-м от острых респираторно-вирусных инфекций умерли 4 жителя региона, от гриппа - 11 человек, от пневмонии - 140, то в 2019-м - 3, 1 и 87 человек соответственно.

«Сегодня я посещал областную больницу. Там сейчас четверо тяжелых с пневмонией, они находятся в реанимации на искусственной вентиляции легких. У них отрицательный показатель на коронавирус. Кстати, для пациентки с коронавирусом аппарат искусственной вентиляции легких не применялся», - рассказал Иван Белозерцев.

Он уточнил, что в областной больнице установлено 68 единиц такой техники, еще 50 имеется в кардиологическом центре.

В целом по области, как отметил министр здравоохранения Александр Никишин, распределено 680 приборов для ИВЛ, в том числе около 200 пригодны для оказания помощи тяжелой группе больных.

«Аппараты будут приобретаться дополнительно. Хорошо, если не пригодятся, но пусть будут», - заключил губернатор.

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Источник — фото pixabay.com
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Гость|20.03.2020 16:09|

Аппараты будут приобретаться дополнительно. Хорошо, если не пригодятся, но пусть будут», - заключил губернатор.

В аренду будем сдавать сутки 1000р. Не благодарите, любые идеи бесплатно для пополнения бюджета губернии.

Гость|20.03.2020 16:16|

Очень просто подсчитать количество необходимых аппаратов ИВЛ для тяжёлых пациентов. У 1 человека из 100 человек заразившихся новым коронавирус гарантированно возникнут тяжёлые лёгочные осложнения. Используйте этот принцип и вам всегда будет хватать аппаратов ИВЛ для спасения жизни людей.

Гость|20.03.2020 16:21|

Сердечники в кардиоцентре уступят место под ИВЛ коронавирусникам?

Гость|20.03.2020 16:28|

Они чинкам уступят, если что

Имя: Гость
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