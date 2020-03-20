20.03.2020 | 15:52

В пятницу, 20 марта, на пресс-конференции, посвященной противостоянию эпидемии коронавирусу, губернатор Иван Белозерцев озвучил показатели смертности от ОРВИ, гриппа и пневмонии в Пензенской области за последние четыре года.

По его словам, если в 2016-м от острых респираторно-вирусных инфекций умерли 4 жителя региона, от гриппа - 11 человек, от пневмонии - 140, то в 2019-м - 3, 1 и 87 человек соответственно.

«Сегодня я посещал областную больницу. Там сейчас четверо тяжелых с пневмонией, они находятся в реанимации на искусственной вентиляции легких. У них отрицательный показатель на коронавирус. Кстати, для пациентки с коронавирусом аппарат искусственной вентиляции легких не применялся», - рассказал Иван Белозерцев.

Он уточнил, что в областной больнице установлено 68 единиц такой техники, еще 50 имеется в кардиологическом центре.

В целом по области, как отметил министр здравоохранения Александр Никишин, распределено 680 приборов для ИВЛ, в том числе около 200 пригодны для оказания помощи тяжелой группе больных.

«Аппараты будут приобретаться дополнительно. Хорошо, если не пригодятся, но пусть будут», - заключил губернатор.

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