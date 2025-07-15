Общество

В мэрии высказались о смене типа учреждения для парка Белинского

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Парк Белинского не планируют преобразовывать из муниципального автономного учреждения в бюджетное. Об этом сетевому изданию «ПензаИнформ» сообщили в администрации города.

Судьбой объекта заинтересовался один из читателей портала.

«Когда парк Белинского преобразуют из МАУ в МБУ, чтобы решить вопрос с бюджетным обеспечением парка окончательно и навсегда? А то постоянно ищут деньги. Рекламные баннеры вешают. Сами признают, что деньги от рекламы идут на «содержание парка и аллеи», - написал он в редакцию.

В мэрии заявили, что объемы финансирования парка не зависят от его типа, и напомнили: он был переведен из бюджетного в автономное учреждение в 2009 году.

«Основной целью было повышение эффективности использования бюджетных средств и расширение самостоятельности учреждения. Смена типа позволила увеличить объем средств от приносящей доход деятельности. К такой деятельности относится и размещение рекламных баннеров, что предусмотрено уставом учреждения», - пояснили в администрации Пензы, подтвердив, что полученные средства направляются на содержание территории и имущества парка.

В ответе также уточняется, что необходимость в обратном переводе (с МАУ на МБУ) на сегодняшний день отсутствует.

В июне горожан возмутил баннер на заборе веревочного парка, рекламирующий салон, где можно сделать педикюр. «Вы извините, я в лес пришел погулять, а не смотреть на чьи-то пятки! Всему предел должен быть, но размещать рекламу в принципе на аллее - это абсурд», - выразил мнение один из пензенцев.

Вскоре плакат убрали.

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