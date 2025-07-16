На пр. Строителей припаркованное авто мешает ремонту канализации

16.07.2025 | 11:48

На проспекте Строителей, 64, в Пензе ресурсники не могут приступить к ремонту канализации из-за припаркованного автомобиля Chevrolet.

«Транспортное средство перекрывает доступ к колодцу», - пояснили в Горводоканале.

Трудности наблюдаются уже в течение двух дней, причем не только у рабочих, но и у местных жителей, которые этой канализацией пользуются.

«Информация о проблеме была передана в ГАИ для оперативного решения», - пояснили в ресурсоснабжающей организации.

Пензенцев призвали быть внимательными и не оставлять автомобили вблизи важных объектов инфраструктуры, чтобы избежать подобных ситуаций в будущем.