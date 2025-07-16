На пр. Строителей припаркованное авто мешает ремонту канализации

На проспекте Строителей, 64, в Пензе ресурсники не могут приступить к ремонту канализации из-за припаркованного автомобиля Chevrolet.
«Транспортное средство перекрывает доступ к колодцу», - пояснили в Горводоканале.
Трудности наблюдаются уже в течение двух дней, причем не только у рабочих, но и у местных жителей, которые этой канализацией пользуются.
«Информация о проблеме была передана в ГАИ для оперативного решения», - пояснили в ресурсоснабжающей организации.
Пензенцев призвали быть внимательными и не оставлять автомобили вблизи важных объектов инфраструктуры, чтобы избежать подобных ситуаций в будущем.
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