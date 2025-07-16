19 июля в Засечном перекроют участок Прибрежного бульвара

16.07.2025 | 10:00

В субботу, 19 июля, в Засечном на время Сабантуя перекроют участок Прибрежного бульвара от перекрестка с улицей Изумрудной до перекрестка с Алой. Он будет недоступен с 8:00 до 17:00.

Маршрут автобусов не изменится.

Праздник татарской культуры проведут на центральной набережной Спутника. Он начнется в 10:00 (церемония торжественного открытия - в 11:00).

В областном министерстве культуры уточнили, что на Сабантуе ожидается порядка 10 тысяч гостей.

«Будут предприняты повышенные меры безопасности, включая установку турникетов и рамок металлодетекторов. Также в течение дня будут дежурить бригады скорой помощи», - сообщили в ведомстве.