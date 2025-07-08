Пензенские полицейские помогли девочке, отравившейся лекарствами

Сотрудники Госавтоинспекции помогли 3-летней девочке добраться до больницы. Она отравилась лекарствами.
5 июля в селе Кикино Каменского района полицейские патрулировали территорию, когда к ним обратилась взволнованная мать ребенка.
Женщина рассказала, что не может самостоятельно быстро довезти дочь до больницы, и сотрудники согласились помочь.
Семью посадили в патрульную машину. С включенными проблесковыми маячками и громкоговорителем пострадавшую доставили в медучреждение в областном центре, где ей оказали помощь врачи.
Ранее инспекторы довезли 9-летнего мальчика с острой болью в животе в больницу имени Н. Ф. Филатова.
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