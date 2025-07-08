Пензенские полицейские помогли девочке, отравившейся лекарствами

08.07.2025 | 18:34

Сотрудники Госавтоинспекции помогли 3-летней девочке добраться до больницы. Она отравилась лекарствами.

5 июля в селе Кикино Каменского района полицейские патрулировали территорию, когда к ним обратилась взволнованная мать ребенка.

Женщина рассказала, что не может самостоятельно быстро довезти дочь до больницы, и сотрудники согласились помочь.

Семью посадили в патрульную машину. С включенными проблесковыми маячками и громкоговорителем пострадавшую доставили в медучреждение в областном центре, где ей оказали помощь врачи.

Ранее инспекторы довезли 9-летнего мальчика с острой болью в животе в больницу имени Н. Ф. Филатова.