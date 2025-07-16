Общество

Граждан хотят наказывать за поиск в Сети экстремистских материалов

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Россиян хотят штрафовать за умышленный поиск в Сети «заведомо экстремистских материалов» и получение доступа к ним с помощью VPN. Соответствующие поправки в КоАП РФ внесли на рассмотрение в Госдуму. Документ опубликован на сайте системы обеспечения законодательной деятельности.

Инициатива предполагает, что КоАП РФ дополнят статьей 13.53 «Поиск заведомо экстремистских материалов и получение доступа к ним, в том числе с использованием программно-аппаратных средств доступа к информационным ресурсам, информационно-телекоммуникационным сетям, доступ к которым ограничен». Граждан будут штрафовать на сумму от 3 000 до 5 000 рублей.

Такое нарушение способны фиксировать владельцы поисковых сетей, провайдеры, администраторы публичных Wi-Fi-сетей. Кроме того, на устройствах пользователя сохраняется история поиска. Эту информацию может получить полиция, например при обыске.

Сведения о посещении сайтов также доступны операторам связи. Кроме того, российские интернет-сервисы по требованию правоохранителей обязаны предоставлять данные о поисковых запросах пользователей.

Предлагаемые поправки в КоАП РФ планируют рассмотреть в четверг, 17 июля.

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