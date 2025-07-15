Из Пензы снова отправили гуманитарный груз бойцам СВО

15.07.2025 | 21:29

Пензенская епархия снова отправила гуманитарный груз в прифронтовой город Валуйки Белгородской области, на этот раз - 3 тонны.

Участие в сборе приняли как рядовые граждане, так и индивидуальные предприниматели и организации.

В Валуйках находится православное сестричество, где выдают гуманитарную помощь бойцам группы «Север», пояснили в епархии.

В состав груза вошли продукты (300 кг копченого сала, консервы, сгущенное молоко, сладости), бутылки под воду, мыло, полотенца, одежда, обувь, маскировочные сети, сетка-рабица, строительные материалы и пр.

Также бойцам отправили блиндажные свечи, изготовленные прихожанами храма в честь иконы Божией Матери «Призри на смирение».