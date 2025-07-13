В Заречном избили женщину, не принявшую ухаживания

13.07.2025 | 10:06

В Заречном 47-летнюю местную жительницу избили за то, что она отвергла ухаживания.

Женщина выпивала с 41-летним приятелем, и тот начал проявлять знаки внимания к ней. Горожанка их отвергла, а собутыльник разозлился и напал.

«Нанес потерпевшей несколько ударов рукой по голове, а затем ударил коленом в плечо, причинив ей тяжкий вред здоровью», - сообщили в областном УМВД РФ.

С травмами зареченка оказалась в больнице, медики сообщили в случившемся в полицию.

Агрессора нашли, на него завели уголовное дело, он признался в содеянном. Теперь мужчине грозит до 8 лет лишения свободы.

Ранее в Заречном 52-летний местный житель из ревности напал с удлинителем на знакомую и стал фигурантом уголовного дела.