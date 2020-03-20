20.03.2020 | 13:09

В четверг, 19 марта, улицы Железнодорожного района Пензы обошла комиссия по поиску подростков.

Как пояснили в пресс-службе администрации Пензы, целью рейда была профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Разыскивались «подростковые группировки антиобщественной направленности» и взрослых, вовлекающих подростков в криминал.

В рейде приняли участие сотрудники комиссии по делам несовершеннолетних, социальные работники, полиция. Они заглянули в магазины, торговые центры, кафе, побывали на вокзале, проверили скверы, дворы и школьные территории.

«С персоналом торговых центров, магазинов, кафе проводились беседы о недопустимости продажи алкоголя несовершеннолетним. До администраций школ, торговых центров, вокзалов доведена информация о проведении всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью!» и вручены памятки», - пояснили в мэрии.

Ранее в соцсетях распространилась информация о том, что в школах, на улицах и в общественном транспорте будут проводиться поисковые рейды. «Если вдруг ребенок окажется в школе по таким причинам, как дополнительные занятия или кружки, то будут наказаны школы. Но если детей обнаружат в магазинах, автобусах, на улицах, родителей накажут штрафом», - говорилось в сообщении. Однако в правительстве Пензенской области эту информацию назвали фейком.

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