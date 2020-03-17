17.03.2020 | 13:07

В пресс-службе областного правительства опровергли информацию о рейдах, которые будут проводиться в школах, на улицах и в общественном транспорте.

После введения в регионе режима повышенной готовности в понедельник, 16 марта, во многих родительских чатах появилось сообщение примерно такого содержания:

«В целях безопасности будут проводиться рейдовые мероприятия по школам. Если вдруг ребенок окажется в школе по таким причинам, как дополнительные занятия или кружки, то будут наказаны школы. Но если детей обнаружат в магазинах, автобусах, на улицах, родителей накажут штрафом».

Как сообщила пресс-секретарь губернатора Пензенской области Дина Черемушкина, эта информация является фейком.

Ситуация с распространением коронавирусной инфекции становится благодатной почвой для зарождения слухов. Так, 16 марта в редакцию портала PenzaInform.ru поступил анонимный звонок от подростка, представившегося учеником школы № 49.

Он заявил, что в их образовательном учреждении несколько детей заразились коронавирусом, уточнив, что именно в этом заведении якобы учится сын женщины, госпитализированной с подозрением на COVID-19.

В дальнейшем информацию о заражении опровергли в пресс-службе областного правительства.

В тот же день глава региона Иван Белозерцев призвал жителей области доверять только проверенным сообщениям из официальных источников. По его словам, обо всех изменениях и мероприятиях будут уведомлять ежедневно.

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