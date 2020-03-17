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Общество | Пензенских родителей не накажут за нахождение детей на улице или в школе

17.03.2020|13:07
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В пресс-службе областного правительства опровергли информацию о рейдах, которые будут проводиться в школах, на улицах и в общественном транспорте.

После введения в регионе режима повышенной готовности в понедельник, 16 марта, во многих родительских чатах появилось сообщение примерно такого содержания:

«В целях безопасности будут проводиться рейдовые мероприятия по школам. Если вдруг ребенок окажется в школе по таким причинам, как дополнительные занятия или кружки, то будут наказаны школы. Но если детей обнаружат в магазинах, автобусах, на улицах, родителей накажут штрафом».

Как сообщила пресс-секретарь губернатора Пензенской области Дина Черемушкина, эта информация является фейком.

Ситуация с распространением коронавирусной инфекции становится благодатной почвой для зарождения слухов. Так, 16 марта в редакцию портала PenzaInform.ru поступил анонимный звонок от подростка, представившегося учеником школы № 49.

Он заявил, что в их образовательном учреждении несколько детей заразились коронавирусом, уточнив, что именно в этом заведении якобы учится сын женщины, госпитализированной с подозрением на COVID-19.

В дальнейшем информацию о заражении опровергли в пресс-службе областного правительства.

В тот же день глава региона Иван Белозерцев призвал жителей области доверять только проверенным сообщениям из официальных источников. По его словам, обо всех изменениях и мероприятиях будут уведомлять ежедневно.

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Гость|17.03.2020 13:24|

Да это и так ясно с самого начала было. В родительском чате откровенно послал тетку разославшую это

Гость|17.03.2020 13:29|

А когда накажут энту тётю, которая вирус привезла и не сообщила, а шастала по улицам и с людьми общалась, а так же мужа ейного?

Гость|17.03.2020 13:34|

а что плохого? пусть проведут рейды, детей на карантин распустили, а не по улице гулять. Пенсионерам запрещают выходить на улицу, а тебя почему?

Пусть проводят рейды !

Гость|17.03.2020 13:37|

Нужно водку с луком жрать и тогда ни один вирус не пройдёт!

Гость|17.03.2020 13:46|

Так у нас это сообщение от учителя было. Не ведитесь на вбросы!!!

Имя: Гость
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