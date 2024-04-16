Сетевое издание|18+|Вторник|16 апр 2024|23:24
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+9oC
+10oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+20oC
+21oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

Депутаты посчитали некрасивым название для новой улицы в Пензе

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В Октябрьском районе Пензы появится новая улица. Об этом шел разговор на заседании комиссии городской думы во вторник, 16 апреля.

Безымянный участок расположен рядом с улицами Звездной, Аустрина и территорией Совхоз Победы. Как сообщила начальник управления градостроительства и архитектуры Пензы Анастасия Асташкина, ему хотят дать название «улица Сельскохозяйственная», это связано с назначением земель, расположенных в данном районе.

Депутаты посчитали некрасивым название для новой улицы в Пензе

Депутаты согласились, что участок нужно как-то назвать, но предложенный вариант понравился не всем.

«Я ничего не имею против названия «Сельскохозяйственная», но произносить его людям, наверно, будет сложно. Более простые названия можно придумать: Пшеничная, Яровая, Кукурузная, а то это звучит все равно как если бы мы ее назвали (у нас Бессоновка рядом славится луком) «улица Лука Репчатого Бессоновского», - произнес депутат Андрей Жданников.

Он предложил другие названия, например «Краковская» и «Докторская» (в связи с близким расположением мясокомбината).

Жданникова поддержал депутат Денис Желиховский.

«Сельскохозяйственная», может быть, для кого-то и очень красивое название, но я все-таки вижу, что улицы должны более красивыми названиями называть. Если уж очень хочется к сельскому хозяйству отнести, тогда Сельская будет пусть», - отметил он.

Вопрос о названии улицы будет вынесен на ближайшую сессию.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото 2 администрации Пензы
0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте