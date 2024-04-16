Депутаты посчитали некрасивым название для новой улицы в Пензе

16.04.2024 | 16:19

В Октябрьском районе Пензы появится новая улица. Об этом шел разговор на заседании комиссии городской думы во вторник, 16 апреля.

Безымянный участок расположен рядом с улицами Звездной, Аустрина и территорией Совхоз Победы. Как сообщила начальник управления градостроительства и архитектуры Пензы Анастасия Асташкина, ему хотят дать название «улица Сельскохозяйственная», это связано с назначением земель, расположенных в данном районе.

Депутаты согласились, что участок нужно как-то назвать, но предложенный вариант понравился не всем.

«Я ничего не имею против названия «Сельскохозяйственная», но произносить его людям, наверно, будет сложно. Более простые названия можно придумать: Пшеничная, Яровая, Кукурузная, а то это звучит все равно как если бы мы ее назвали (у нас Бессоновка рядом славится луком) «улица Лука Репчатого Бессоновского», - произнес депутат Андрей Жданников.

Он предложил другие названия, например «Краковская» и «Докторская» (в связи с близким расположением мясокомбината).

Жданникова поддержал депутат Денис Желиховский.

«Сельскохозяйственная», может быть, для кого-то и очень красивое название, но я все-таки вижу, что улицы должны более красивыми названиями называть. Если уж очень хочется к сельскому хозяйству отнести, тогда Сельская будет пусть», - отметил он.

Вопрос о названии улицы будет вынесен на ближайшую сессию.