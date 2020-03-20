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Общество | В Пензе еще на одной парковке появился банковский терминал

20.03.2020|09:36
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В среду, 18 марта, на платной муниципальной парковке, расположенной в Пензе на улице Пушкина, 2, начал действовать платежный терминал.

Парковка рассчитана на 62 машиноместа и работает в круглосуточном режиме. Перед шлагбаумом предусмотрены места для инвалидов.

«Теперь расплатиться можно не только наличными, но банковскими картами «Мир», Visa (в том числе PayWave), Maestro и MasterCard (в том числе PayPass)», - уточнили в пресс-службе администрации города.

Аналогичная система оплаты действует на муниципальной парковке на улице Кирова, в районе площади имени Ленина. Она была открыта в тестовом режиме летом, а с сентября перешла на штатный режим работы.

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Источник — фото www.penza-gorod.ru
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Гость|20.03.2020 09:45|

Если введи автомат - занчит не хотят платить человеку, или нечем платить, прогорают, проще говоря :) ждемс, когда прогорят окончательно

Гость|20.03.2020 09:46|

на стороже тоже экономят походу. Придешь к своему бентли, а он на кирпичиках без колес, и никто ниче не видел, зато карточкой заплатить можно

Гость|20.03.2020 09:56|

Нассать на него чтоб замкнуло

Гость|20.03.2020 10:04|

Это стоит понимать как рекламу воровских поборов с населения? Скоро надо понимать воры установят банкоматы и за воздух и за дождь ? И ворьё ещё этим кичится!

Гость|20.03.2020 10:05|

Гость писал(a):

ждемс, когда прогорят окончательно
Это не прогорит, воры это содержат за нас счёт, не хватает там, они с бюджета за наши налоги будут этот содержать.

Имя: Гость
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