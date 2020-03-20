20.03.2020 | 09:36

В среду, 18 марта, на платной муниципальной парковке, расположенной в Пензе на улице Пушкина, 2, начал действовать платежный терминал.

Парковка рассчитана на 62 машиноместа и работает в круглосуточном режиме. Перед шлагбаумом предусмотрены места для инвалидов.

«Теперь расплатиться можно не только наличными, но банковскими картами «Мир», Visa (в том числе PayWave), Maestro и MasterCard (в том числе PayPass)», - уточнили в пресс-службе администрации города.

Аналогичная система оплаты действует на муниципальной парковке на улице Кирова, в районе площади имени Ленина. Она была открыта в тестовом режиме летом, а с сентября перешла на штатный режим работы.

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