На улице Славы заклеено время действия знака «Остановка запрещена»

20.06.2025 | 12:53

Парковаться на четной стороне улицы Славы в Пензе нельзя в любое время суток: табличка, где были указаны часы действия знака «Остановка запрещена», заклеена.

Впрочем, водители не обращают на это внимания и продолжают ставить машины.

Пензенцы предполагают, что табличку заклеили больше недели назад - перед Днем России и Днем города. Из-за праздничных мероприятий остановку и стоянку на улице Славы запретили с 22:00 11 июня до 23:00 12-го.

На нечетной стороне улицы табличка, указывающая, что ставить машины нельзя с 23:00 до 6:00, не закрыта.